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Пентагон сообщил о ликвидации двух лидеров Аль-Каиды

Пятница, 20 января 2017, 01:22

Двое лидеров террористической группировки Аль-Каида были убиты в Сирии за последние дни в результате авиаударов США.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, говорится на сайте оборонного ведомства США.

Так, 17 января вблизи провинции Идлиб был ликвидирован выходец из Туниса Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси, который отвечал за внешние операции Аль-Каиды. Отмечается, что он был связан с террористическими заговорами, цель которых – атаковать цели в западных странах.

Еще один террорист Аль-Каиды Абд аль-Джалиль Аль-Муслими был убит 12 января вблизи сирийского города Серакаб.

В Пентагоне сообщили, что он также был выходцем из Туниса, в конце 1990 годов обучался у талибов, имел обширные и давние связи с многочисленными террористами из "Аль-Каиды".

Темы: СШАтерроризм
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