Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, всего 19 обстрелов

Боевики в зоне проведения АТО за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

На Луганском направлении боевики из 120 мм минометов неоднократно обстреливали Крымское, из гранатометов - Новозвановку.