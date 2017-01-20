Трамп примет присягу, чтобы стать 45-м президентом США

Дональд Трамп 20 января примет присягу, чтобы стать 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.



Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".



Утром в Вашингтоне Трамп посетит службу в Епископальной церкви Святого Иоанна неподалеку от Белого дома.



После утреннего чая с четой Обам новоизбранный президент произнесет торжественную присягу и инаугурационную речь. Согласно Конституции, присягу будет принимать председатель Верховного суда США.



Накануне торжеств о подготовке к ним рассказал избранный вице-президент США Майк Пенс.



"Наша работа заключалась в том, чтобы убедиться, что избранный президент имел возможность принимать решения, собрать вокруг себя команду, которая будет возвращать величие Америки, и я согласился быть небольшой частью этого процесса. Наша работа заключается в том, чтобы быть готовыми в день первый. Американский народ может быть уверен, что мы будем готовы", – отметил Пенс.



Часть мероприятий уже состоялась 19 января. В частности, в первой половине дня Трамп вместе с Пенсом принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонгском Национальном кладбище. Доступ на это мероприятие был разрешен только для членов семей первых лиц, представителей администрации и отдельно аккредитованных СМИ.



Вечером четверга Трамп вместе с женой появились на инаугурационном концерте в центре Вашингтона у мемориала Линкольна. Избранный президент отдал честь памятнику и присоединился к зрителям концерта за специальной стеклянной оградой.



Чтобы своими глазами увидеть историческое событие 20 января, в Вашингтон съедутся до 900 тысяч американцев. В то же время состоятся и акции протеста различных групп, которые недовольны избранием Трампа.



Также более полусотни конгрессменов от Демократической партии буду бойкотировать нынешнюю церемонию.