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Сенегал приостановил военное вторжение в Гамбию

Пятница, 20 января 2017, 08:03

Объединенные вооруженные силы Западной Африки объявили, что военная операция, которая началась в четверг для разрешения президентского кризиса в Гамбии, приостановлена.

Об этом сообщает 20 января российская служба ВВС.

Отмечается, что стороны совершат последнюю попытку при международном посредничестве мирно урегулировать ситуацию.

Новые посреднические переговоры пройдут в пятницу. Их возглавит президент Гвинеи Альфа Конде, так как переговоры между уходящим президентом Гамбии Яхьей Джамме и президентом Мавритании Мохамедом Ульд Абдель Азизом поздно вечером в четверг зашли в тупик.

Ранее региональный блок Западной Африки ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) продлил срок действия истекшего в полуночь со среды на четверг ультиматума Джамме до полудня пятницы и пригрозил после этого силой заставить президента уйти.

19 января Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.

Как сообщало в четверг вечером агентство Reuters со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска перешли границу в четверг.

Такой шаг был предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию.

В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть президентский пост. За документ проголосовали все 15 государств – членов СБ, в том числе Россия.

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