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Суд по делу о госизмене: Янукович заявляет, что вне подозрений

Пятница, 20 января 2017, 09:05

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о государственной измене.

Об этом сообщают 20 января "Українські новини".

Судья на данном заседании – Кристина Тарасюк.

В зале присутствуют 2 адвоката и 2 прокурора, сообщает журналист УН.

Адвокат Виталий Сердюк озвучил подписанное Януковичем заявление, в котором он просит проводить следственные действия при присутствии самого экс-президента на территории России.

Также Янукович заявил, что ему не сообщали о подозрении и он не скрывается от следствия.

Накануне экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов давать показания в режиме видеоконференции по делу о государственной измене.

Он отметил, что намерен передать украинским правоохранительным органам ряд каких-то новых документов с доказательствами против украинской власти, но заявил, что его ключевые свидетели "волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию".

Темы: Януковичсуд
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