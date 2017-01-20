Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине арестовали родственника умершего президента Узбекистана

Пятница, 20 января 2017, 14:56

Украинский суд решил арестовать родственника умершего президента Узбекистана Ислама Каримова, разыскиваемого Ташкентом по подозрению в растрате сотен миллионов долларов.

В Соломенском райсуде Киева 20 января сообщили "Радио Свобода", что этот суд постановил арестовать 33-летнего гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева.

По сообщению, при задержании Абдуллаева на прошлой неделе в аэропорту "Жуляны" в Киеве у него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканы.

Сейчас рассматривают вопрос о его экстрадиции в Узбекистан.

Абдуллаева, который является племянником вдовы Ислама Каримова Татьяны Каримовой, в Ташкенте обвиняют в растрате и финансовом мошенничестве в 2014 году.

Когда и как он покинул Узбекистан, пока неизвестно.

Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
суд
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: