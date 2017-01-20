Экзамены для кандидатов в судьи нового Верховного Суда отложили

Высшая квалификационная комиссия судей перенесла экзамены для кандидатов в судьи кассационных судов в составе Верховного Суда

Анонимное письменное тестирование перенесли с 30 января на 16 февраля, а выполнение практического задания – со 2 на 21 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба комиссии.

Соответствующее решение ВККС приняла 20 января.

Речь идет о квалификационном оценивании 653 кандидатов, допущенных к конкурсу на 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

Конкурс объявили 7 ноября 2016 года.

Кандидатов допустят к квалификационному оцениванию по результатам специальной проверки на основании соответствующего решения ВККС. Решения обнародуют не позднее, чем за 5 дней до проведения первого этапа экзамена – анонимного письменного тестирования.

Алена Рощенко, УП