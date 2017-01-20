Обама встретил Трампа в Белом доме

Барак Обама и его жена Мишель встретили избранного президентом США Дональда Трампа и будущую первую леди Меланию в Белом доме.

Они встретились на ступеньках Белого дома, Обама и Трамп пожали друг другу руки, а их жены обнялись, прежде чем обменяться подарками, сообщает Daily Mail.

Obama and wife Michelle meet Trump family at White House https://t.co/tn46ndIElW pic.twitter.com/JH645cy5bg — Daily Mail US (@DailyMail) January 20, 2017

Две известных пары встретились для чаепития перед тем, как вместе отправиться в Капитолий, где состоится инаугурация Дональда Трампа как 45 президента Соединенных Штатов Америки.

Donald Trump and his wife Melania arrive at the White House for morning tea with the Obamas https://t.co/hsPEA28CB7 #InaugurationDay pic.twitter.com/ECAStA0JJ3 — Bloomberg (@business) January 20, 2017

Ранее в пятницу Трамп с семьей посетили богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна.



В это время Обама по традиции оставил письмо для нового президента на столе в Овальном кабинете.



Когда его спросили, чувствовал ли он ностальгию, возвращаясь в Белый дом, Обама ответил: "Конечно!".

Между тем, некоторые американцы вышли 20 января с протестом против Трампа.

Некоторые украинские политики полетели в Вашингтон на торжества по случаю инаугурации Трампа, тогда как президента Петра Порошенко не приглашали.

Алена Рощенко, УП