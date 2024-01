Обама встретил Трампа в Белом доме

Барак Обама и его жена Мишель встретили избранного президентом США Дональда Трампа и будущую первую леди Меланию в Белом доме.

Они встретились на ступеньках Белого дома, Обама и Трамп пожали друг другу руки, а их жены обнялись, прежде чем обменяться подарками, сообщает Daily Mail.

Две известных пары встретились для чаепития перед тем, как вместе отправиться в Капитолий, где состоится инаугурация Дональда Трампа как 45 президента Соединенных Штатов Америки.

Donald Trump and his wife Melania arrive at the White House for morning tea with the Obamas https://t.co/hsPEA28CB7 #InaugurationDay pic.twitter.com/ECAStA0JJ3