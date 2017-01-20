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Кабмину подготовили проект использования средств на "Евровидение"

Пятница, 20 января 2017, 18:02

Государственный комитет телевидения и радиовещания подготовил проект порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете на подготовку и проведение "Евровидения-2017".

Проект постановления Кабинета министров, которой этот порядок будет утвержден, обнародован для общественного обсуждения на сайте Госкомтелерадио.

Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы будет Госкомтелерадио, а получателем – публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Средства должны направить на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, организационно-технические мероприятия для обеспечения трансляции и проведение конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу-программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживание конкурса, в том числе на оплату труда.

Не допускается использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса "Евровидение-2017", а также покрывать расходы, предусмотренные другими бюджетными программами, – кроме зарплаты работникам НСТУ.

НСТУ должно до 20 числа каждого месяца отчитываться Госкомтелерадио об использовании средств – для представления этой информации Министерству финансов до 30 числа.

Алена Рощенко, УП

Темы: Кабинет министровбюджет
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