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Пентагон: в ходе авиаудара в Сирии убиты более 100 боевиков "Аль-Каиды"

Суббота, 21 января 2017, 07:00

В результате удара американских военных по лагерю "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб в четверг были убиты более 100 боевиков группировки.

Об этом сообщает BBC.

Удар по лагерю был нанесен бомбардировщиком B-52 Stratofortress и беспилотниками. В Пентагоне не уточнили, сколько беспилотников принимало участие в операции.

По словам представителя министерства обороны США Джеффа Дэвиса, тренировочный лагерь боевиков "Аль-Каиды" действовал в провинции Идлиб с 2013 года.

Это второй крупный удар американских ВВС по позициям боевиков в Сирии за последние часы президентства Барака Обамы.

Ранее в результате удара бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit и беспилотников по двум лагерям экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии были убиты 90 джихадистов.

В Пентагоне полагают, что авиаудары по позициям боевиков "Аль-Каиды" и ИГ дезориентировали джихадистов и заметно ослабили их позиции в Сирии.

В декабре Обама снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с террористами в Сирии.

Темы: СШАСирия
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