Допинговый скандал: Олимпийский союз ФРГ хочет отстранить РФ от двух Олимпиад

Если подозрения о наличии госсистемы допинга в России подтвердятся, олимпийскую сборную РФ будет необходимо отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов.

С таким заявлением в интервью изданию Welt am Sonntag выступил глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Херман, пишет Немецкая волна.

"Необходимо, чтобы был дан четкий сигнал: это (допинг) неприемлемо. Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей Национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхёнчхане и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения на Международном Олимпийском комитете", - заявил Херман.

По его словам, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.

При этом Херман назвал ошибкой решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года, несмотря на уже имеющиеся подозрения о существовании госсистемы допинга в России.

В свою очередь российский бегун на дистанции 1500 метров Андрей Дмитриев заявил, что российские тренеры, которые были отстранены из-за допингового скандала, продолжают работать со спортсменами.

Как пишет Радио Свобода со ссылкой на немецкий телеканал ARD, Дмитриев заявил, что среди других продолжает работать тренер Владимир Казарин.

Ранее Казарин тренировал легкоатлетку Юлия Степанову, чьи показания о систематическом употреблении допинга в России стали причиной отстранения легкоатлетической сборной этой страны от всех соревнований под эгидой Международной федерации легкой атлетики, а также от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Один из главных представителей ИААФ Оливер Джер отметил в комментарии ARD, что если Казарин продолжал работать, то легкоатлетическая федерация России "не выполнила условий для восстановления".