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В Беларуси почтили память Героя Небесной Сотни Жизневского

Понедельник, 23 января 2017, 01:56

На кладбище в Гомельском районе активисты оппозиционных партий и общественных объединений из Минска, Светлогорска, Бобруйска и Гомеля почтили память похороненного здесь Героя Небесной Сотни Михаила Жизневского.

Об этом сообщают Белорусские новости.

Во время траурного мероприятия отец погибшего отметил, что его сын погиб за свободу не только Украины, но и Беларуси. Он добавил, что Украинцы - свободолюбивый народ, и этим отличаются от белорусов.

 

"Вот за это боролись на Майдане. Так и сегодня хочется сказать, что мы не быдло, как нас считают власти, а народ. А у нас сейчас каждый начальник цеха - маленький диктатор и князь. Более трех собираться нельзя, активистов и журналистов бъет милиция, а простые работяги работают в три смены за сто долларов. Люди превратились в рабов, не понимают, кто виноват, и поэтому ссорятся между собой, хотя нужно объединяться и бороться за свое достоинство, как боролись Украинцы. а у нас люди потеряли свое достоинство", - заявил Жизневский-старший.

 

Как известно, Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЕвромайдан
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