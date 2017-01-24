Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники поймали боевика, захватывавшего СБУ в Донецке

Вторник, 24 января 2017, 13:25

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники задержали украинца, который находился в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что данный гражданин является участником НЗФ и в период с 2014 года до января 2015 находился в составе одного из батальонов российских наемников", - говорится в сообщении.

"Также 32-летний украинец рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в г. Донецк и нес службу на блокпостах", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что его передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.

Украинская правда

Темы: ДонецкСБУбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донецк
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: