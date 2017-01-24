Раненый на Майдане активист в суде дал показания против беркутовцев

Святошинский районный суд Киева, который рассматривает дело против пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут" исследовал материалы, касающиеся покушения на умышленное убийство потерпевшего 20 февраля 2014 года Петра Ковальчука, который получил огнестрельное ранение на улице Институтской.

Об этом пишет Радио Свобода.

Мужчина говорил о том, как хотел помочь раненому, в которого выстрелили на его глазах. Через несколько секунд после того, как он подошел к нему, Ковальчук и сам был ранен, сказал он в зале суда.

По словам потерпевшего, на момент ранения он находился перед так называемой снежной баррикадой на улице Институтской. Ковальчук предположил, что выстрелы велись из-за этой баррикады, потому что оттуда время от времени появлялись "черные шлемы", которые, по словам прокурора Романа Псюка, были идентифицированы как сотрудники "Беркута".

"Слава Богу, я жив, я живу. Меня спасли люди, человек меня вытянул, спасибо врачам. Я приехал сюда выяснить причину, выяснить, кто меня ранил, не только за себя, а за многих, погибших", - сказал Петр Ковальчук.

Прокуратура считает, что показания Ковальчука подтверждают факты, которые были установлены в ходе досудебного следствия.

"Мы установили, что было огнестрельное ранение. У этого пострадавшего была изъята пуля, она в ходе досудебного следствия идентифицирована как выстреленная из автомата одного из сотрудников "Беркута", который в настоящее время находится в розыске. В который раз подтвердились факты, которые были установлены в ходе досудебного следствия о причастности спецроты "Беркут" к совершению классических убийств или покушений на убийство участников Майдана", - прокомментировал ход судебного заседания прокурор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Роман Псюк.

Прокурор также отметил, что суд уже заслушал примерно половину от количества пострадавших.

В то же время защитники фигурантов дела утверждают, что показания потерпевшего и следственный эксперимент показали, что ранения потерпевший получил вследствие выстрела из гостиницы "Украина", потому что пуля попала ему в спину.

"Судя по показаниям потерпевшего и следственного эксперимента, можно четко указать, что ранения он получил из гостиницы" Украина ". Там экс-беркутовцев не было, там были демонстранты, там находились снайперы из числа демонстрантов, и против этого не возражает само обвинение", - утверждает адвокат бывших спецназовцев Александр Горошинский.

Следующее заседание по делу против пяти бывших беркутовцев состоится 26 января.

Прокурор предположил, что в течение этого года суд сосредоточится на заслушивании потерпевших и свидетелей.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти бывших беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

В феврале 2016 суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, с делом в отношении Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 году на улице Институтской.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.