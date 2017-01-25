В Литву прибыла первая группа солдат Бундесвера

Первые группы немецких и бельгийских военных прибыли в Литву в рамках миссии по усилению восточного фланга НАТО.

Об этом пишет DW.com.

17 немецких солдат будут координировать прибытие и размещение батальона НАТО в составе 1200 военных, которым будет командовать Германия. В общем в Литву до конца февраля в несколько этапов отправят 450 военных Бундесвера и большое количество вооружения, в частности танков, сообщает информагентство AFP. К немецким солдатам в составе батальона присоединятся военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Батальон разместится на базе "Рукла".

В этот же день в Литву прибыла и первая группа бельгийских военных. Около 30 прибыли самолетом, а еще больше сотни – на корабле портового города Клайпеды вместе с военной техникой, сообщает информагентство AP. Клайпеда расположена примерно в 60 километрах от границы с российской Калининградской областью, где Россия разместила свои ракетные комплексы "Искандер".

Как известно, прошлым летом на саммите НАТО приняли решение о размещении в странах Балтии и Польше четырех батальонов НАТО с целью усиления восточного фланга НАТО и сдерживания возможной агрессии со стороны России.

Как сообщалось, около 3 тысяч военных США, более 80 танков и сотни бронированных машин уже прибыли в Польшу.