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Трамп готовит приказ о строительстве стены на границе с Мексикой

Среда, 25 января 2017, 06:08

Президент США Дональд Трамп в среду отдаст распоряжение о начале строительства стены на сухопутной границе с Мексикой.

Об этом сообщает The New York Times.

Во время визита в департамент внутренней безопасности в среду Трамп планирует подписать распоряжение о выделении федеральных средств на строительство стены на южной границе.

Как известно, во время избирательной кампании Трамп выступал за ограничение миграции в США из соседней Мексики, пообещав построить стену на границе с соседней страной и заставить Мехико ее оплатить.

"Завтра планируется большой день по вопросам национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" - написал Трамп накануне в twitter.

Также, как сообщалось, в среду президент США намерен подписать несколько указов, которые серьезно ограничат въезд в страну для выходцев с Ближнего Востока, мусульманских стран, которые, как пишет издание, считаются "склонными к терроризму".

Темы: СШАТрампграницабеженцымиграция
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