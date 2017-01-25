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В Украину идут сильные морозы с солнцем

Среда, 25 января 2017, 16:59

С четверга, 26 января, в Украине ожидается похолодание. Однако несмотря на сильные морозы, небо будет солнечным.

Как сообщает Украинский гидрометеоцентр, в четверг в Киеве ночью будет до 14 градусов мороза, днем – до минус 11°.

На западе Украины ночью -12°... -16°, днем -6°... -10°. На Закарпатье немного теплее до 14 мороза ночью, -3... -5 градусов днем.

На севере ночью -13°... -15°, а в Сумской области до 18 мороза, днем от минус 8 в Житомирской области до минус 14° в Сумской области.

 

В южных областях теплее всего будет в Крыму и в Одесской области – ночью до 9 мороза, днем до минус 5. Холоднее всего в Николаеве, ночью минус 10, днем до 8 мороза.

На востоке ночью до 15 мороза, днем до минус 13°.

Впрочем самые сильные морозы будут в Украине 27 января. Холоднее всего будет на Луганщине и в Донецкой области, там в пятницу прогнозируют 22 градуса мороза ночью, днем до минус 11.

В Киеве 27 января будет до 15° мороза, днем до -4°.

 

Украинская правда

Темы: погода
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