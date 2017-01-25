Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Следователя ГПУ будут судить за то, что во время обыска украл имущество сельсовета

Среда, 25 января 2017, 20:56

Дело старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры, который при осуществлении обыска украл имущество сельсовета, готовятся передать в суд.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как установили детективы, старший следователь ГПУ, пользуясь отсутствием очевидцев, во время проведения обыска в домовладении главы одного из сельских советов Черкасской области завладел имуществом сельского совета.

В частности, подозреваемый украл талоны на горючее (всего на 330 литров бензина марки А-92). Эти талоны милиционер в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи.

25 января чиновника ознакомили с обвинительным актом. В ближайшее время обвинение будет направлено в суд.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В случае признания виновности, следователю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по указанным фактам детективы начали 1 сентября.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: