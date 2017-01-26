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10 пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Каменке

Четверг, 26 января 2017, 11:14

10 пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов на станции Каменка Одесской железной дороги.

Об этом сообщает 26 января пресс-служба "Укрзализныци".

В 4:25 на станции Каменка с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинули с места.

В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.

Специалисты "Укрзализныци" выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие-держатель путей на своей подъездной железнодорожной ветке.

Из-за этого события задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы , № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев.

Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.

Темы: Укрзализныця
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