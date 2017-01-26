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Первые убийства на Майдане: ГПУ рассматривает силовиков

Четверг, 26 января 2017, 11:53

В расследовании убийства активистов евромайдан Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.

Об этом сообщил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире канала 112.

"Они, можно сказать, не раскрыты на сегодняшний день. И это действительно является большим минусом. Но это не значит, что в них не проводилась работа в течении этих лет" –сказал Горбатюк.

"Были сложности с тем, какие затормозили расследования. То, что предварительная; экспертиза, которая проводилась, как известно, в течение месяца, что расследование осуществлялось представителями прежней власти. Была экспертиза, что выстрелы в этих трех лиц Жизневского, Нигояна, Сеника якобы были совершены (с расстояния - УП) до трех метров. Версии выдвигались только, что это какой-то переодетый провокатор или возможно среди своих", – сказал он.

"Мы засомневались в этих выводах, назначили новую экспертизу, которая показывает, что выстрел мог быть осуществлен с большего расстояния. В круг подозреваемых попали уже и работники правоохранительных органов. Мы уже установили подразделения, которые там были. Вопрос идет к сужению круга подозреваемых", – уверяет Горбатюк.

"Несмотря на отсутствие подозрения, работа продолжается", – добавил он.

Горбатюк сообщил, что по делам преступлений против Евромайдана в суд направлено более 220 обвинительных актов и сегодня по 35 вынесены приговоры.

Ранее, Горбатюк рассказал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.

Как известно, в расстреле участников акций протеста на Майдане обвиняются пятеро бывших сотрудников "Беркута".

Как известно, активный участник Евромайдана Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский от выстрела охотничьей пулей в сердце.

Роман Сеник был ранен 22 января 2014, но умер через несколько дней, 25 января.

Украинская правда

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Темы: Евромайданпрокуратура
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