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СБУ заблокировала выплаты пенсий умершим гражданам с ОРЛО

Четверг, 26 января 2017, 13:13

Сотрудники Службы безопасности блокировали выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганщины.

Об этом информирует в четверг пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи.

В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось 8 миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Отмечается, что Служба безопасности получила неоспоримые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров на территории Луганщины, временно подконтрольной пророссийской группировке.

Эту информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Отмечается, что выплаты на эти счета прекращены, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет.

Украинская правда

Темы: СБУЛуганская областьпенсии
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