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МВД планирует ограничить срок действия водительских прав

Четверг, 26 января 2017, 17:10

В рамках имплементации европейских соглашений в Украине планируется внесение изменений в процедуры получения и пользования удостоверением водителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Планируется, что новые водительские права будут содержать микрочип и действовать не более 15 лет.

"Сейчас в Главном сервисном центре МВД работают над разработкой законопроекта по имплементации директивы 2006/126/ЕС о водительских правах. Важно понимать, что директива несет рекомендательный характер. Наработки будут проходить консультации и обсуждения. Мы не придумываем какие-то несуществующие правила, а пользуемся опытом европейских стран. Новые внедрения направлены прежде всего на повышение безопасности на дороге", – отметила заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.

Во второй половине 2017 года на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады подадут законопроект, согласно которому в удостоверениях появятся дополнительные категории. Сейчас они формируются. Срок их действия составит от 5 до 15 лет в зависимости от категории. Таким образом, водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории "С" и "D" – только 5.

После завершения срока действия водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия. Прорабатывается также вопрос относительно подтверждения практических и теоретических навыков водителей, правда, это будет касаться исключительно профильных категорий.

По словам руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, при этом водители, которые на момент вступления в действие новых правил будут иметь удостоверение со сроком действия 30, 50 лет и бессрочные, смогут и дальше пользоваться своими удостоверениями согласно с указанным в них сроком.

Украинская правда

Темы: автоМВДзаконодательство
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