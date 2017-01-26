Климкин рассказал, когда увидится с представителями АП Трампа

Министр иностранных дел Павел Климкин планирует встретиться с представителями администрации президента Дональда Трампа в феврале во время визита в США в рамках председательства Украины в Совете Безопасности ООН.

Об этом он заявил журналистам в четверг, отвечая на вопрос, когда планируются первые официальные контакты с новой администрацией Белого дома.

"Мы находимся в диалоге. Относительно дат смогу сказать несколько позже. То есть я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете Безопасности. У нас будет очень два важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической инфраструктуры, а одно посвящено конфликтам на европейском пространстве. Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации", - сказал Климкин.

Глава МИД прибавил, что в ближайшие дни будут определены даты встреч, и тогда он об этом сообщит.

"Но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", - отметил министр.

Укринформ