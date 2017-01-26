29-летний прокурор попался на взятке в Кривом Рогу
Четверг, 26 января 2017, 19:56
29-летнего прокурора задержали на взятке в 3 тысячи долларов США в Кривом Рогу.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Прокурор городской прокуратуры №3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству", - написал он на Facebook.
По словам Авакова, сейчас на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.
Украинская правда