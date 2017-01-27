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Благодаря Трампу Часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед

Пятница, 27 января 2017, 05:49
Благодаря Трампу Часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед

Американские ученые передвинули стрелки так называемых Часов Судного дня на 30 секунд вперед.

Об этом они сообщили в четверг, 26 января, на презентации доклада американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, пишет DW.com.

По их мнению, мир в настоящее время находится в двух с половиной минутах от полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу.

Поводом послужили недавние заявления нового президента США Дональда Трампа, призвавшего наращивать ядерный потенциал своей страны. По мнению ученых, последние действия Трампа сделали и без того плохую ситуацию с безопасностью в мире еще хуже. Кроме того, как говорится в докладе, опасность ядерной катастрофы создают также Россия и Северная Корея.

Таким образом, сейчас мир куда ближе к глобальной катастрофе, чем во времена холодной войны в 1984 году, когда стрелки часов находились в трех минутах от полуночи. На такой же отметке они были остановлены год назад. А еще более опасная ситуация была зафиксирована лишь в 1953 году, когда США и СССР разрабатывали водородную бомбу. Тогда часы находились всего в двух минутах от полуночи.

Темы: ТрампСеверная КореяРосcияядерное оружие
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