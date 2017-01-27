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В Кремле думают, что Трамп и Путин поговорят на выходных

Пятница, 27 января 2017, 08:14

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу 28 января.

Об этом 27 января сообщает РИА Новости.

Ранее корреспондент NBC Хейли Джексон, ссылаясь на источники в администрации президента США заявляла, что Трамп планирует провести первый после инаугурации телефонный разговор с Путиным в ближайшие выходные.

Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российским лидером, при этом конкретную дату телефонного разговора он не назвал.

Президент США отмечал, что "заинтересован в нормализации отношений с Россией".

Путин и Трамп уже общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах, отмечает агентство.

Накануне старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в администрации Трампа готовятся к снятию санкций с РФ.

Официального подтверждения эта информация пока не имеет.

Темы: РосcияСШАТрампПутин
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