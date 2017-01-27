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В Сумах снова взрыв в 9-этажке, предварительно – граната

Пятница, 27 января 2017, 08:44

В Сумах в ночь на 27 января произошел взрыв в 9-этажном жилом доме по улице Холодногорская, 33.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

"Опять взрыв в Сумах. К счастью, жертв нет. Предварительно – взрыв произошел в месте подключения газовой трубы к дому по улице Нижняя Холодногорская, 33, где сегодня устанавливали общедомовой счетчик", – написала она сперва.

"Как сообщает с места происшествия первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный, предварительно – взорвалась граната", – добавила Науменко позже.

По информации пресс-секретаря полиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, правоохранители организовали эвакуацию жильцов многоэтажки, передает "Укринформ"

Пострадавших нет.

Как рассказали жители дома, 26 января в многоэтажке устанавливали общедомовой счетчик, против чего они были категорически против.

Правоохранители, которые работают на месте происшествия, не исключают, что счетчик, который планировали подключить к газовой сети 27 января утром, мог быть взорван гранатой в знак протеста, что он был установлен против воли жильцов многоэтажки.

Доказательством того, что речь идет о совершении преступления, может стать найденная неподалеку чека от гранаты.

Место взрыва огородили, в доме отключен газ. На месте происшествия работают эксперты.

Решают вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

В Сумах перед этим произошло два взрыва, связанных с утечкой газа. Первый имел место 3 января в многоэтажке по улице Металлургов, 24, где один из жильцов специально пустил в квартиру газ из сети. Второй – 9 января в 9-этажке по улице Михаила Лушпы, 52: там также к НП приложил руку его житель.

Темы: Сумычрезвычайное происшествие
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