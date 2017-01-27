Полозов пожаловался на ФСБ в Палату адвокатов

Российский адвокат Николай Полозов, которого недавно в аннексированом Крыму задерживало ФСБ, подал заявления по факту незаконных действий органов ФСБ в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Посетил Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы. Подал соответствующие заявления по факту незаконных действий органов ФСБ в отношении меня", - написал он.



Полозов отметил, что отдельно хотел обсудить в ФПА "ситуацию с моим коллегой Эмилем Курбединовим и в целом проблему препятствования силовыми органами осуществления адвокатской деятельности в Крыму".



Однако, по его словам, на ресепшене ему сказали: "Сегодня пятница, никого из руководства нет".



Как известно, 26 января адвоката крымских татар Эмиля Курбединова, которого оккупационная власть обвиняет в экстремизме, арестовали на 10 суток.



В среду задержали Николая Полозова. ФСБ пытается перевезти его из статуса адвоката в статус свидетеля, лишив таким образом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.



Украинская правда