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Олланд: Трамп бросает вызовы

Пятница, 27 января 2017, 14:12

Германия и Франция несут особую ответственность за судьбу Европейского проекта и должны противодействовать популизму и экстремизму.

Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом двусторонних переговоров в пятницу в Берлине.

"Нам нужно внутреннее единство. Но каждый член должен помнить, что имеет обязанности и ответственность", - напомнила Меркель.

Олланд считает важным разъяснить народу опасность популизма. "Я убежден, что Германия и Франция должны играть особую роль. Не потому, что хотим что-то навязывать нашим партнерам, указывать куда двигаться, нет, но у нас есть историческая ответственность за то, что мы представляем", - отметил он.

Лидеры выразили общее убеждение, что 27 стран ЕС только вместе могут противостоять вызовам извне и внутренним. Но для этого нужно, по словам канцлера, "общее видение ЕС" в условиях, когда глобальная ситуация драматически и быстро меняется, и надо искать ответы на вызовы в самых разных сферах.

"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", - заявил Олланд.

"Мы, конечно же, должны вести диалог с Дональдом Трампом, потому что американцы выбрали его своим президентом, но мы должны это делать, учитывая европейские убеждения, и во благо наших собственных интересов и ценностей", - отметил Олланд.

В свою очередь Меркель, не упоминая имени Трампа, заявила, что "мировые условия меняются очень быстро и в драматичном направлении".

"Мы должны реагировать на эти новые вызовы как для защиты свободного общества и свободной торговли, так и для противостояния экономическим вызовам", - отметила она.

В ходе переговоров лидеры Франции и Германии обсуждают, помимо прочего, подготовку саммита ЕС 3 февраля на Мальте, а также празднование в конце марта в Риме 60-й годовщины подписания Римского Договора.

После завершения встречи Меркель и Олланд посетят место теракта в Берлине 19 декабря на Брайтшайдплац.

УкринформИнтерфакс-Украина

Темы: ФранцияТрамп
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