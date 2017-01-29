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Основатель батальона боевиков "Восток" сообщил о гибели одного из командиров

Воскресенье, 29 января 2017, 13:22

Основатель и экс-глава батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский заявил о смерти одного из командиров батальона во время боестолкновения утром 29 января.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение Ходаковского в Facebook, где он разместил фото командира боевиков.

 


"За моей спиной стоит командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, который одним из первых пришел в" Восток "и помогал мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепления на позицию, которая уничтожается. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагическую весть ", - написал он.

Как известно, ранее в штабе АТО заявили, что в ночь на 29 января боевики попытались взять штурмом Авдеевскую промзону.

"Около 5:00 в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С 7:00 с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия", - отметили в штабе.

В результате обстрелов трое украинских бойцов погибли, один получил ранения.

Темы: ДонбассАТО
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