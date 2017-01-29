Синоптики обещают морозы, на востоке до -24

В ближайшие сутки в Украине ожидается снижение температуры, наиболее холодная погода - в восточных областях.

Как сообщает Укргидрометцентр, существенных осадков не ожидается, на дорогах - гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.



Температура в большинстве северных, центральных, южных областей и на Закарпатье, ночью -11...-16, днем -7...-12, в восточной части ночью -19...-24, днем -13...-18, на остальной территории ночью -5...-10, днем -1...-6.



В Киеве без существенных осадков, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.



31 января ожидается погода без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью 5-10 мороза, днем -1...+4, в большинстве областей Левобережья ночью -19...-24, в восточных областях местами -25...-28, днем -8...-13, на остальной территории ночью -12...-17, днем -3...-8.



В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, ночью -14...-16, днем -4...-6.