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Разведка США: за кибератаками стоит Россия

Четверг, 5 января 2017, 19:41
Разведка США: за кибератаками стоит Россия

Похищение информации с серверов Нацкомитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов было уполномочено выше российским руководством.

Об этом заявил во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам в четверг директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Укринформ.

"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы (в США - ред.), учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель разведки.

Он также выразил убеждение, что Россия будет проводить кибероперации против США и в будущем.

Как добавил Клэппер, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.

Кроме того, Клэппер сообщил, что есть данные об использовании Россией кибертактикы и инструментов с целью воздействия на общественное мнение в Европе и Евразии.

В то же время, он отметил, что кроме России угрозу США в киберпространстве несут Китай, Иран, Северноая Корея, а также криминальные и террористические организации, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.

Ранее Reuters писал, что американские спецслужбы получили убедительные доказательства, что Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

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