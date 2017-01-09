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На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека. Прием заявок завершен

Понедельник, 9 января 2017, 11:52
На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека. Прием заявок завершен

На конкурс на должность главы Нацполиции подано 64 заявки.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", - написал министр.

По его словам, после обработки документов, в течение трех дней, полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих согласно Закону квалификационным требованиям - будет доступен на сайте МВД.

Как известно, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности руководителя Национальной полиции, Кабмин удовлетворил ее прошение. Ее обязанности пока выполняет первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян. 

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил консультативный конкурс на должность руководителя Национальной полиции.

Депутат от БПП Мустафа Найем призывал всех претендентов на должность главы полиции обнародовать свой план действий на этом посту – и обнародовал свой, хотя признал, что требованиям закона как претендент не соответствует.

Украинская правда

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Темы: полицияАваков
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