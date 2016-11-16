Кабмин уволил Деканоидзе

Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции.



Как сообщил "Интерфакс-Украина" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Исполняющим обязанности председателя Нацполиции сейчас является Вадим Троян как первый заместитель руководителя ведомства. Спикер МВД Артем Шевченко также объяснил "Украинской правде", что это назначение не требует утверждения Кабмином, поэтому на заседании не рассматривалось.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе на пресс-конференции 14 ноября объявила о своей отставке.

Она объяснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что – нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.

Также Деканоидзе заявила, что не считает Вадима Трояна достойным занять ее место.

Глава МВД Арсен Аваков немедленно удовлетворил отставку главы Нацполиции.



Подробнее о деятельности Деканоидзе можно прочитать в материале "Варягам здесь не место. Почему уходит Хатия Деканоидзе".