Порошенко планирует построить более 2 тысяч километров дорог
Пятница, 10 февраля 2017, 15:13
В 2017 году в Украине должны построить более 2 тысяч километров дорог.
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Киеве.
"Мы должны построить более 2 тысяч километров дорог только в 2017 году", - сказал он.
По его словам, "за дорогами идет развитие, туризма, отдыха".
Как известно Кабинет министров предлагает направить средства, которые могут освободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа, проводимой Национальным банком и Министерством финансов, на строительство дорог.
Речь идет о сумме 15 млрд гривен.
Ориентировочно общая сумма с учетом ресурса от репрофайлингу составит около 35 млрд грн.
Украинская правда