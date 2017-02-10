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Порошенко планирует построить более 2 тысяч километров дорог

Пятница, 10 февраля 2017, 15:13

В 2017 году в Украине должны построить более 2 тысяч километров дорог.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Киеве.

"Мы должны построить более 2 тысяч километров дорог только в 2017 году", - сказал он.

По его словам, "за дорогами идет развитие, туризма, отдыха".

Как известно Кабинет министров предлагает направить средства, которые могут освободиться от реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа, проводимой Национальным банком и Министерством финансов, на строительство дорог.

Речь идет о сумме 15 млрд гривен.

Ориентировочно общая сумма с учетом ресурса от репрофайлингу составит около 35 млрд грн.

Украинская правда

Темы: дорогиПорошенко
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