Нардеп Дубовой отрицает причастность к поставкам российских двигателей

Бывший народный депутат от ВО "Батькивщина" Александр Дубовой и его окружение отрицают отношение к поставкам двигателей ГК "Укроборонпром".



Об этом говорится в копии письма Дубового, которую он опубликовал в Facebook.



В письме, с которым он обратился к ГК "Укроборонпром", Дубовой просит предоставить информацию о его причастности к поставкам двигателей для военной техники.



"Есть ли в ГК "Укроборонпром" информация о моей Дубового Александра Федоровича, какую-либо коммерческую деятельность с резидентами или не резидентами на поставку предприятиям ГК "Укроборонпром" для БТР-80 (или другой модификации)?", - Спросил он.



"Есть ли в распоряжении ГК "Укроборонпром" сведения о причастности меня, Дубового Александра Федоровича, или моих братьев – Бабенко Олега Анатольевича или Бабенко Алексея Анатольевича к поставкам предприятиям "Укроборонпром" двигателей к БТР-80 (или другой модификации) через молдавскую фирму APROTEHPRO?", - спросил он.



В письме Дубовой категорически отвергает намеки на его участие в каких-либо коррупционных действиях при закупке двигателей к БТР-80.



Так же экс-нардеп ответил отношение к поставкам двигателей бизнесменов Олега и Алексея Бабенко, которых он назвал своими двоюродными братьями.



Как известно, 8 февраля в программе "Следствие Инфо" вышел сюжет о том, что "Укроборонпром" закупает двигатели российского производства через молдавскую фирму-посредника.



В сюжете утверждалось, что молдавская фирма "APROTEHPRO" из основателей связана с братьями Бабенко, входящих в близкое окружение экс-нардепа "Батькивщины" Александра Дубового.



Украинская правда