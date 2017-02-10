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Нардеп Дубовой отрицает причастность к поставкам российских двигателей

Пятница, 10 февраля 2017, 17:30

Бывший народный депутат от ВО "Батькивщина" Александр Дубовой и его окружение отрицают отношение к поставкам двигателей ГК "Укроборонпром".

Об этом говорится в копии письма Дубового, которую он опубликовал в Facebook.

В письме, с которым он обратился к ГК "Укроборонпром", Дубовой просит предоставить информацию о его причастности к поставкам двигателей для военной техники.

"Есть ли в ГК "Укроборонпром" информация о моей Дубового Александра Федоровича, какую-либо коммерческую деятельность с резидентами или не резидентами на поставку предприятиям ГК "Укроборонпром" для БТР-80 (или другой модификации)?", - Спросил он.

"Есть ли в распоряжении ГК "Укроборонпром" сведения о причастности меня, Дубового Александра Федоровича, или моих братьев – Бабенко Олега Анатольевича или Бабенко Алексея Анатольевича к поставкам предприятиям "Укроборонпром" двигателей к БТР-80 (или другой модификации) через молдавскую фирму APROTEHPRO?", - спросил он.

В письме Дубовой категорически отвергает намеки на его участие в каких-либо коррупционных действиях при закупке двигателей к БТР-80.

Так же экс-нардеп ответил отношение к поставкам двигателей бизнесменов Олега и Алексея Бабенко, которых он назвал своими двоюродными братьями.

Как известно, 8 февраля в программе "Следствие Инфо" вышел сюжет о том, что "Укроборонпром" закупает двигатели российского производства через молдавскую фирму-посредника.

В сюжете утверждалось, что молдавская фирма "APROTEHPRO" из основателей связана с братьями Бабенко, входящих в близкое окружение экс-нардепа "Батькивщины" Александра Дубового.

Украинская правда

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Темы: БатькивщинаубийствоСМИ
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