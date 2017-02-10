Порошенко хочет, чтобы СБУ больше контролировала таможенников
Пятница, 10 февраля 2017, 17:52
Президент Петр Порошенко в ближайшее время намерен поручить Службе безопасности Украины усилить контроль над деятельностью таможни.
Об этом он сказал на совещании по строительству дорог в Ивано-Франковске в пятницу.
"Хочу проинформировать, что в ближайшее время будут отданы поручения главе СБУ, управление "К" будет заниматься тем, что существенно усилит контроль над прозрачностью деятельности таможни", - заявил Порошенко.