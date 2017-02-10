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Порошенко хочет, чтобы СБУ больше контролировала таможенников

Пятница, 10 февраля 2017, 17:52

Президент Петр Порошенко в ближайшее время намерен поручить Службе безопасности Украины усилить контроль над деятельностью таможни.

Об этом он сказал на совещании по строительству дорог в Ивано-Франковске в пятницу. 

"Хочу проинформировать, что в ближайшее время будут отданы поручения главе СБУ, управление "К" будет заниматься тем, что существенно усилит контроль над прозрачностью деятельности таможни", - заявил Порошенко.

Интерфакс-Украина

Темы: таможняПорошенкоСБУ
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