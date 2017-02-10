В Киеве КОРД задержал вора в законе, который мог работать на РФ

В Киеве задержали известного "вора в законе".



Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.



По его словам уроженец Грузии 42-летний Гела Кардава, неоднократно судимый за тяжелыми статьями (разбой, грабеж) "задержан в Киеве в результате спецоперации, проведенной столичной полицией с участием бойцов спецподразделения КОРД".



Указывается, что "вор в законе" задержал в одном из столичных ресторанов вместе с "соратниками".



"Из открытых источников известно, что Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций воров в законе в постсоветских странах", - написал Аваков.



"Кроме того, есть информация о том, что он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ", - добавил он.



Украинская правда