Боевики применили "Град" в районе Красногоровки
Боевики в пятницу совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Согласно информации, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное.
Пророссийские силы применяли РСЗО БМ-21 "Град", танки и минометы различных калибров, обстреливая украинские позиции в районе Красногоровки.
"На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельске, Луганское и Зайцево. По нашим позициям в районе Авдеевки и Верхнеторецком огонь вел снайпер", - сообщили в пресс-центре АТО.
Кроме того, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов НВФ обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военных ВСУ нет.
Украинская правда