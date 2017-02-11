Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: В зоне АТО - сутки без потерь

Суббота, 11 февраля 2017, 13:25

За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге 11 февраля сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, основным районом боевых действий остается Авдеевка и его окрестности, на Донецком направлении за сутки произошло 24 обстрела украинских позиций.

"На Луганском направлении "горячее" всего было в районе Крымского, где вечером около 1,5 часов враг обстреливал позиции сил АТО из легкого вооружения и выпустил более 20 минометных мин", - сообщил Мотузяник.

В направлении Мариуполя боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Красногоровки из РСЗО "Град", выпустив 20 ракет, после чего подвели танки к линии разграничения и отстреляли 10 залпов, позже вновь была применена реактивная артиллерия. 

"На позиции АТО у Красногоровки вчера прилетели 28 ракет, выпущенных из "Градов", более 25 танковых выстрелов и более 130 минометных мин. Нарушение режима "тишины" зафиксировали и офицеры украинской стороны СЦКК, которые находятся в этом районе", - сообщил Мотузяник. 

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 обстрелов со стороны боевиков. 

По данным разведки, на территории РФ активизирована работа вербовочных центров т.н. "Добровольцев" для дальнейшего направления в соединений и частей в Донецк и Луганск. 

"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, кто уже имеет опыт боевых действий, в том числе в Сирии", - говорится в сообщении.

Темы: АТОДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: