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МВД: задержанные в РФ украинцы – жертвы торговли людьми

Суббота, 11 февраля 2017, 14:39
МВД: задержанные в РФ украинцы – жертвы торговли людьми

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что граждане Украины, задержанные в России по делу о международном наркосиндикате, являются жертвами торговцев людьми.

Как сообщили в субботу агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МВД, речь идет об украинцах, которые выезжали в РФ на заработки и были вовлечены в криминал.

"Нацполиция и МВД последовательно борется с организованными группами торговцев людьми. На территории Российской Федерации находится сотни наших граждан, которые в разное время стали жертвами торговцев людьми… Пропагандисты РФ представляют их не как жертв незаконного промысла, а именно как участников организованной преступной группы", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, по словам собеседника, в таких случаях очень сложно доказать, что речь идет именно о торговле людьми, и сложно вернуть граждан на родину даже для отбывания наказания.

Поэтому в Министерстве внутренних дел призывают граждан Украины не искать легких заработков за рубежом.

Вместе с тем, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире канала "112 Украина" заявил, что в России сотни граждан Украины, которые находятся в заключении за распространение наркотиков, но на самом деле стали жертвой торговли людьми.

"Правозащитники говорят, что таких заключенных в России граждан нашей страны сотни. Ими забиты СИЗО провинциальных российских городов", - сказал он, добавив, что речь идет о 500-600 людях.

"Затем с пропагандистской точки зрения российское правосудие делает из них не жертв торговли людьми, а громкие наркосиндикаты. В большинстве случаев жертвы этой торговли людьми даже не знают друг друга", - добавил Шевченко.

По его словам, правозащитники бьют тревогу по этому поводу.

Шевченко отметил, что, как правило, эти люди попадают под стражу на время следствия и затем получают обвинительный приговор - 6, 7, а то и 10 лет лишения свободы.

"Мы призываем родных людей, которые выехали в Россию для работы курьерами и с которыми сейчас нет связи, обратиться в соответствующие органы и к правозащитникам, чтобы по крайней мере выяснить их судьбу", - сказал Шевченко.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 10 февраля, российские СМИ сообщили со ссылкой на МВД РФ о пресечении деятельности масштабного международного наркосиндиката "ХимПром", одним из центров которого был Киев.

В России по этому делу было арестовано 67 человек и из них 47 человек оказались гражданами Украины. МВД РФ утверждает, что в Киеве располагались вербовочные пункты, а в украинских СМИ размещались объявления с предложением высокооплачиваемой работы курьеров на территории России.

В субботу в МИД Украины заявили, что ожидают от РФ подтверждения информации о задержании 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате.

Темы: РосcияМВД
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