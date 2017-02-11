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В США во исполнение "миграционного указа" Трампа задержаны сотни человек

Суббота, 11 февраля 2017, 15:03

В шести штатах Америки  в результате серии рейдов задержаны сотни нелегальных мигрантов, которые не имели разрешений на пребывание на территории США. 

Как сообщает The Washington Post, задержания проводились во исполнение "миграционного указа" президента Дональда Трампа, направленного против мигрантов, проживающих в США незаконно. По данным СМИ, в США в настоящее время насчитывается около 11 млн человек с таким статусом.

Согласно сообщению, рейды проводились для выявления известных преступников, однако в результате их проведения также были задержаны мигранты, которые ранее не совершали правонарушений на территории США.

По сообщению чиновников иммирационного ведомства, обыски на минувшей неделе проводились в Атланте, Чикаго, Нью-Йорке, Калифорнии, штатах Северная и Южная Каролина. 

При этом пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности, который осуществляет надзор за иммиграцией и таможенным контролем Джиллиан Кристенсен заявила, что задержания были частью "обычных" иммиграционных действий. Издание отмечает, что Департамент "не любит термин "рейды" и предпочитает говорить о "целенаправленных действиях органов", которые проводит власть.

Как известно, ранее Трамп пообещал депортировать 3 млн нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым.

Кроме того президент США внес изменения в политику администрации экс-президента Барака Обамы в части депортации осужденных преступников, которая расширяет право Департамента внутренней безопасности включать в этот список мелких правонарушителей. 

Темы: СШАТрампмиграция
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