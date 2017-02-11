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Умер экс-командующий Сухопутных войск, который не вывел армию против Майдана

Суббота, 11 февраля 2017, 15:07

Руководитель Национального университета обороны, экс-первый замначальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев внезапно умер на рабочем месте.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

"Геннадий Воробьев отказался посылать военных против Майдана, участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил в целом более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой", - отметил президент.

Он назвал Воробьева выдающимся военным деятелем современной Украины.

Геннадий Воробьев (1961 года рождения) с 18 ноября 2009 года в 17 января 2014 года был командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года до 21 мая 2016 года был первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

С 21 мая 2016 года - и.о. руководителя Национального университета обороны Украины им. Черняховского.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы
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