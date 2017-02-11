В НАТО сообщили об усилении российской пропаганды и дезинформации

В НАТО сообщили о резком увеличении объема российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма.

Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters.

Среди старших должностных лиц НАТО и Евросоюза возрастает обеспокоенность по поводу способности России использовать телевидение и интернет для распространения того, что называется фейковыми новостями.

По данным Североатлантического альянса, российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT) неоднократно публиковали фальшивые материалы.

"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - заявила Лунгеску.

По ее словам, основанный альянсом в 2014 году, специальный сайт зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, которые принадлежат или контролируются российским правительством.

Лунгеску, в качестве одного из последних примеров, назвала публикацию российским сайтом life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону.

"Этого звонка никогда не было, и это был очевидный случай дезинформации", - подчеркнула она.

Лунгеску привела еще один пример дезинформации: в июле 2016 года Sputnik, RT и другие российские сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире, назвав его саботажем после попытки госпереворота в Турции.

"Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в эту информацию, поскольку пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения", - говорит Лунгеску.

Россия всегда отрицала попытки вмешиваться во внутренние дела других государств. Российские государственные СМИ, являющиеся пропагандистскими рупорами Кремля, заявляют, что они представляют альтернативную точку зрения, которую игнорируют западные СМИ.