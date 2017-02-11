В НАТО сообщили об усилении российской пропаганды и дезинформации
В НАТО сообщили о резком увеличении объема российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма.
Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters.
Среди старших должностных лиц НАТО и Евросоюза возрастает обеспокоенность по поводу способности России использовать телевидение и интернет для распространения того, что называется фейковыми новостями.
По данным Североатлантического альянса, российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT) неоднократно публиковали фальшивые материалы.
"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - заявила Лунгеску.
По ее словам, основанный альянсом в 2014 году, специальный сайт зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, которые принадлежат или контролируются российским правительством.
Лунгеску, в качестве одного из последних примеров, назвала публикацию российским сайтом life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону.
"Этого звонка никогда не было, и это был очевидный случай дезинформации", - подчеркнула она.
Лунгеску привела еще один пример дезинформации: в июле 2016 года Sputnik, RT и другие российские сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире, назвав его саботажем после попытки госпереворота в Турции.
"Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в эту информацию, поскольку пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения", - говорит Лунгеску.
Россия всегда отрицала попытки вмешиваться во внутренние дела других государств. Российские государственные СМИ, являющиеся пропагандистскими рупорами Кремля, заявляют, что они представляют альтернативную точку зрения, которую игнорируют западные СМИ.