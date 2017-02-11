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В НАТО сообщили об усилении российской пропаганды и дезинформации

Суббота, 11 февраля 2017, 23:51

В НАТО сообщили о резком увеличении объема российской пропаганды и дезинформации с момента аннексии Крыма.

Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Reuters.

Среди старших должностных лиц НАТО и Евросоюза возрастает обеспокоенность по поводу способности России использовать телевидение и интернет для распространения того, что называется фейковыми новостями.

По данным Североатлантического альянса, российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT) неоднократно публиковали фальшивые материалы.

"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - заявила Лунгеску.

По ее словам, основанный альянсом в 2014 году, специальный сайт зарегистрировал 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, которые принадлежат или контролируются российским правительством.

Лунгеску, в качестве одного из последних примеров, назвала публикацию российским сайтом life.ru смонтированной аудиозаписи голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и российского пародиста, изображавшего президента Украины Петра Порошенко, якобы общавшегося с ним по телефону.

"Этого звонка никогда не было, и это был очевидный случай дезинформации", - подчеркнула она.

Лунгеску привела еще один пример дезинформации: в июле 2016 года Sputnik, RT и другие российские сайты опубликовали репортажи о пожаре на базе НАТО в Измире, назвав его саботажем после попытки госпереворота в Турции.

"Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в эту информацию, поскольку пожар возник в лесу, на определенном расстоянии от базы, и не имел к ней никакого отношения", - говорит Лунгеску.

Россия всегда отрицала попытки вмешиваться во внутренние дела других государств. Российские государственные СМИ, являющиеся пропагандистскими рупорами Кремля, заявляют, что они представляют альтернативную точку зрения, которую игнорируют западные СМИ.

Темы: пропагандаНАТОРосcия
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