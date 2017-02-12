Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Воскресенье, 12 февраля 2017, 07:33
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты

Северная Корея, вероятно, запустила баллистическую ракету.

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Тип ракеты не был определен, но известно, что пуск произошел около 7:55 по местному времени в Северной провинции Пхёнан.

Как пишет CNN, этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США. В Госдепартаменте сообщили, что следят за развитием ситуации.

"Мы в курсе сообщений и внимательно следим за развитием ситуации", - заявил представитель ведомства.

Как сообщалось, 8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.

9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.

В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.

Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.

Темы: КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
КНДР
Шойгу попозировал с северокорейскими генералами
Шойгу со свитой собрался в КНДР "праздновать" 70-летие "победы" Ким Ир Сена
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: