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Гройсман соберет штаб - оценить запасы до конца отопительного сезона

Воскресенье, 12 февраля 2017, 20:37

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения заседания Энергетического штаба по вопросу достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона.

Об этом глава правительства заявил вечером 12 февраля в эфире ТРК "Украина".

"Я дал поручение, в понедельник будет проведено заседание Энергетического штаба, где будет полностью оценена ситуация относительно того, сколько и какие у нас есть запасы, насколько необходимо принимать меры - потому что для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить", - заявил премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что в настоящее время в стране запасов газа "абсолютно достаточно".

"Интерфакс-Украина"

Темы: отоплениеГройсман
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