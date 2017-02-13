Молдаванина не пустили в Украину из-за георгиевских лент в машине

В воскресенье на границе с Молдовой украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили у гражданина Молдовы пакет с запрещенными предметами - георгиевскими лентами.



Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.



"В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами. Кроме лент, во время мероприятий проверки пограничники обнаружили в молдаванина фонарь со встроенным электрошокером", - сообщают пограничники.



Фото: Госпогранслужба

"Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате гражданина Молдовы не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года.



Украинская правда