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Молдаванина не пустили в Украину из-за георгиевских лент в машине

Понедельник, 13 февраля 2017, 11:41

В воскресенье на границе с Молдовой украинские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили у гражданина Молдовы пакет с запрещенными предметами - георгиевскими лентами.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами. Кроме лент, во время мероприятий проверки пограничники обнаружили в молдаванина фонарь со встроенным электрошокером", - сообщают пограничники.

 
Фото: Госпогранслужба

"Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате гражданина Молдовы не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года.

Украинская правда

Темы: границаМолдоваУкраина
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