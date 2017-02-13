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В "Укрзализныце" решили, когда будут поднимать тарифы

Понедельник, 13 февраля 2017, 12:20

Руководство "Укрзализныци" определилось, что обсуждать тему повышения тарифов будет только после улучшения сервиса.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель компании Войцех Балчун.

Он отметил, что индексация тарифов на перевозки "жизненно важный вопрос для нас, но очень раздражающий для грузоотправителей и пассажиров".

"Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирских вертикали, в высоких правительственных кабинетах", - написал Балчун.

"На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов", - написал он.

Как известно, ОАО "Укрзализныця" заложило в план по капинвестиций повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки - на 35%.

Украинская правда

Темы: Укрзализныцятарифы
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