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Минюст зарегистрировал порядок проверки электронных деклараций

Понедельник, 13 февраля 2017, 22:46

Министерство юстиции зарегистрировало наработанный рабочей группой при секретариате Кабмина Порядок полной проверки электронных деклараций чиновников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет возможность провести полноценный анализ состояния чиновников в представленных ими электронных декларациях.

В ведомстве напомнили, что рабочая группа по подготовке порядков проведения полной проверки электронных деклараций и стиля жизни чиновников была сформирована после того, как НАПК в течение нескольких месяцев не могло подать для регистрации в Минюсте качественно разработанные версии документов, которые бы полностью соответствовали действующему законодательству и не ограничивали права человека.

В состав рабочей группы вошли члены НАПК, команда экспертов Министерства юстиции под председательством министра юстиции Павла Петренко, представители общественности, правоохранительных органов, прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

На разработку финального текста Порядка проведения полной проверки электронных деклараций чиновников им понадобилась неделя.

"За основу утвержденного проекта документа были взяты наработки Минюста с учетом всех предложений и замечаний, поступивших от участников рабочей группы.
10 февраля наработанный совместными усилиями Порядок был принят на заседании НАПК и направлен в Минюст", - отметили в ведомстве.

Украинская правда

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Темы: декларацииМинюст
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