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У Гречкивского не смогли забрать полномочия в Высшем совете правосудия

Вторник, 14 февраля 2017, 12:02

Высший совет правосудия не смог остановить полномочия члена ВСП Павла Гречкивского, о чем просила ГПУ.

Об этом на заседании сообщил председатель ВСП Игорь Бенедисюк, сообщают собеседники "Украинской правды", которые присутствовали на заседании.

ВСП не смог голосовать, поскольку ему не хватило кворума. из 15 ныне действующих членов ВСП присутствовали только 14.

При этом Гречкивский также не имел права голосовать из-за конфликта интересов, поэтому в итоге голосовать могли только 13 членов ВСП.

Согласно закону, для принятия решения должно быть не менее 14 голосов.

По информации УП, на заседание ВСП не пришла член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова.

Вопрос о прекращении полномочий Гречковского перенесли на 22 февраля.

Прямой трансляции заседания, которая ведется с каждого заседания, во вторник не было по непонятным причинам, поскольку она была анонсирована.

Как известно, Генпрокуратура просит ВСП приостановить полномочия члена совета Гречкивского до 7 июня.

Он подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

Украинская правда

Темы: судГенпрокуратура
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